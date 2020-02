TMW RADIO - Pasinato: "Nel derby non esistono favoriti"

Giancarlo Pasinato interviene a "Stadio Aperto", su TMW Radio, parlando da doppio ex del derby di Milano.

L’Inter arriva da favorita, il Milan può prendere fiducia dall’arrivo di Ibrahimovic?

“In genere quando una squadra arriva troppo favorita, alla fine non vince. Il derby è sempre una partita strana, non esistono favoriti. È una sfida diversa dalle altre dove bisogna stare sempre attenti cercando di non mollare niente”.

Che ricordo hai del tuo trasferimento dall'Inter al Milan?

“Non sono stato il primo a fare questo tipo di percorso. Io, come da abitudine, ho sempre dato il massimo in ogni situazione, non si guarda la squadra ma cerchi di fare il massimo e di vincere qualcosa che rimanga negli annali”.

Cosa faresti per risolvere la questione stadio a Milano?

“Il cuore mi dice teniamo San Siro, ristrutturiamolo e rivalutiamolo con tutti gli accorgimenti del caso. Dall’altra parte però fare uno stadio per ogni squadra sarebbe un passo importante per la città e per entrambe le società”.