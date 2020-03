tmwradio Pasqual: "Champions? La UEFA deve prendere una decisione"

Manuel Pasqual, ex giocatore della Fiorentina e della Nazionale, è intervenuto nel pomeriggio di ieri a TMW Radio. Fra i temi toccati anche quello riguardante l'incidenza dell'emergenza causata dal Coronavirus nel nostro paese sulle manifestazione UEFA in programma in questi giorni: “Dovrebbe mettere mano la UEFA in questa situazione d’emergenza. Non so come faranno a gestire la situazione visto che, per esempio, le nostre squadre ancora impegnate nelle competizioni in teoria non potranno allenarsi fino al 3 di aprile. È una situazione drammatica, non si sta riuscendo a tenere a casa gli italiani figuriamoci a gestire queste cose. In momenti di panico molte volte non si riesce ad essere razionali”.