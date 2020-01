Per parlare di mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il procuratore Claudio Pasqualin.

Un giudizio su Eriksen:

"Va dato atto a Marotta, in un periodo in cui di solito non si muovono, uno di quelli bravi. Le statistiche sono dalla sua. Le premesse ci sono tutte per dire che l'Inter ha fatto un grande acquisto. C'era solo l'Inter su di lui? Certo che Marotta ci è andato sotto in maniera decisa e lo ha preso".

Cosa pensi dell'addio di Florenzi alla Roma?

"Ha un rapporto sofferto con la tifoseria, ma all'origine di tutto c'è il feeling mai nato con il tecnico Fonseca. Lui ha cercato di resistere, per questioni di cuore. Ma alla fine ha dovuto mollare. Anche Politano, ha cercato di portare a casa un giocatore romano e romanista e abbiamo visto come è andata".

E sul ruolo di Oriali in quel contesto?

"Doppio ruolo Inter-Nazionale? Può creare imbarazzo. Stimo Oriali, ma c'è un imbarazzo per questo doppio e forse incompatibile ruolo".