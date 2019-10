TMW RADIO - Pasqualin: "Non credo che Ibrahimovic andrà al Napoli"

© foto di Vincenzo Michelucci

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, è intervenuto Claudio Pasqualin per analizzare le varie suggestioni di calciomercato. Queste le sue parole:

Su Ibrahimovic al Napoli: "Sono discorsi di maniera che De Laurentiis non è nuovo a fare. Si tratta di "banalità". Ibrahimovic non andrà mai gratis a Napoli e non credo che il patron gli offrirà mai un contratto, ci sono equilibri importanti in ballo come la situazione di Milik. Lo svedese stuzzica e sarebbe utilissimo. Bisognerebbe anche capire cosa ne pensa Ancelotti di questa possibilità: storicamente parliamo di un domatore di campioni, ma non credo pensi seriamente a questa ipotesi. Ibrahimovic ha una personaità straripante e anche una certa età".

Su Tonali: "Difficile fare previsioni quando c'è di mezzo Cellino. Pensare alla Juventus vigile sulla situazione viene naturale, ma è ancora presto per dirlo".

Sull'Inter: "Credo che l'opportunità verrà colta per il centrocampo più che per sostituire Sanchez, anche perchè il club darà occasioni ad Esposito per mettersi in mostra".

Sul Milan: "Credo dovrà per forza muoversi cedendo un big, visto il passivo in bilancio. Mi aspetto che il club rossonero ascolti offerte per Suso e Donnarumma. Paquetà? Immagino piaccia al PSG, Leonardo è un suo estimatore: se decidono di prenderlo, non credo ci saranno molte opposizioni".

Sulla Roma: "Potrebbero esserci sorprese, ma credo si affiderà al mercato degli svincolati senza investire del capitale sul mercato".

Su Icardi: "Il suo futuro è in equilbrio sul rendimento di questa stagione. I dubbi su di lui derivano da situazioni extra campo".