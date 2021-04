tmw radio Peccenini: "Roma, ora la Champions passa solo dall'Europa League"

vedi letture

L'ex calciatore Franco Peccenini a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato della Roma.

Roma, vittoria di misura sul Bologna. Credere alla Champions attraverso il campionato o attraverso l'EL?

"Il distacco dal quarto posto ora è evidente, quindi bisogna perseguire l'obiettivo Europa League, arrivando fino in fondo e sperando che possa recuperare i giocatori migliori. Non resta che puntare tutto sulla Coppa, ma era evidente che fosse così anche con la formazione messa in campo oggi. Fonseca dice che non abbandoneranno il campionato e fa bene a dirlo. Deve continuare a fare bene in campionato. Ha lasciato punti importanti nel girone di ritorno, soprattutto con le piccole, cosa che non era stato all'andata".

Fonseca sempre in bilico:

"Gli sono venuti a mancare uomini che componevano l'asse portante della squadra. Vedi Dzeko, ma anche Pedro e Smalling, oltre ad altri a turno. Quando avviene questo, ha anche fatto molto bene, tenendo la corsa quarto posto fino a un mese fa. Certo, ha commesso comunque degli errori. ha rilanciato giocatori come Karsdorp, Spinazzola, Diawara, ma anche ha lanciato un giovane molto interessante come Villar".

44 gol subìti. E' un problema di gioco o di altro?

"Non di reparto ma sono errori individuali. Con l'Ajax è stata fatale l'incertezza di Mancini. Si è sentita la mancanza di Smalling. La sua assenza ha penalizzato tutta la difesa, composta da giocatori giovani che hanno bisogno di una guida come l'inglese".