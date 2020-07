tmwradio Pecci: "Torino brutto ma si salverà. Juve soffre troppo, allarme Champions"

L'ex calciatore Eraldo Pecci ha commentato la prossima giornata di campionato in diretta a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sassuolo-Juve: De Zerbi può fare lo sgambetto ai bianconeri?

"Certo, il Sassuolo sta molto bene. La Juve quando si alza il livello, fa fatica, come con Atalanta e Milan. Nonostante sia la più forte, è in difficoltà. E questo è un allarme per la Champions".

Sarri ha detto: "Ogni allenatore allena in base alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, altrimenti diventa allenatore di se stesso non della squadra". Che ne pensa?

"E' attraverso i giocatori che ottieni i risultati. Il Sassuolo può anche perdere qualche partita ma la Juve no. Se hai delle idee per far giocare la tua squadra, se hai una squadra medio-piccola devi affidarti al gioco, se sei in una grande devi contare sui giocatori affermati e devono fare la loro parte, con il gioco che può anche venire meno".

Che ne pensa del rendimento di Eriksen all'Inter?

"Era quello che doveva far girare la stagione dell'Inter. Era quello che doveva risolvere i problemi a centrocampo dopo l'infortunio di Sensi. Ha fatto molta fatica, ma c'era da aspettarselo. Non riesco a capire l'impiego però. E' come se non ci credesse Conte all'inizio".

Si salva il Torino?

"Se ci fosse una classifica per la bellezza e il gioco, il Torino sarebbe tre punti sotto la Spal. Il Toro è meglio però come qualità rispetto alle concorrenti per la B. Longo è arrivato in una situazione particolare".