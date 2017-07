TMW RADIO - Pedullà: "Trattativa per Donnarumma assurda per certi aspetti"

© foto di Federico De Luca

Raggiunto da TMW Radio in quel di Castiglion Fiorentino, il collega ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha commentato le ultime notizie: "Manca solo l'annuncio per il rinnovo di Donnarumma, siamo alla vigilia di una situazione molto ben apparecchiata dopo l'incontro di oggi con Enzo Raiola, Mirabelli e Fassone. La volontà della famiglia ha fatto la differenza: il contratto è pronto, sino al 2022 sarà uno dei portieri più pagati al mondo, con il fratello Antonio che guadagnerà un milione all'anno per quattro anni, passando da un contratto fino al 2019 a uno fino al 2021".

Ora servono un regista e un attaccante.

"È stata una delle trattative più controverse degli ultimi tempi, assurda per certi aspetti. La volontà reciproca, a parte quella di Mino Raiola, era di rinnovare. Ora occhio ad Aubameyang: se ci sarà una porta aperta cercheranno di farne un portone. L'attaccante del Borussia Dortmund ha sul piatto un'offerta importante dal Tianjin Quanjian di Cannavaro, ma non ha ancora accettato e bisogna aspettare".

Se non sarà Aubameyang, Kalinic è più adatto alle richieste di Montella rispetto a Belotti?

"Forse sì, nel frattempo il Toro vuole prendere un altro attaccante. E ha due idee da fare: far giocare Zapata, nome caldo, assieme a Belotti. Oppure prendere un attaccante per cercare di capire se qualcuno punterà su Belotti, e non penso che si arriverà ad agosto per capirlo. Ma il Milan ha altri fronti aperti: De Sciglio, seguito dalla Juventus che sta chiudendo per Bernardeschi, ma valuta anche la situazione legata a Douglas Costa".

Un parere sulla Roma.

"A precisa domanda, Monchi aveva detto che Rudiger non sarebbe partito. È arrivata un'offerta ed è partito. Sono partiti Salah, Paredes e Rudiger, ora mi devono spiegare come rimarrà Manolas che era stato ceduto. Io penso che la comunicazione di una società debba essere gestita meglio".

La comunicazione del Milan, nel complesso, sta invece funzionando.

"Devo dire che anche la vicenda di Bernardeschi è stata gestita bene. Quando un agente come Bozzo ti dice di non voler rinnovare, sta dimostrando educazione, fair play e stile. Ora sta nascendo una trattativa, con i primi contatti diretti in attesa di un incontro che andrà in scena penso la prossima settimana. E secondo me certe situazioni andrebbero gestite sempre così".