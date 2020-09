tmwradio Petruzzi: "Roma, Milik meglio in fase realizzativa rispetto a Dzeko"

Per parlare di Roma e del campionato che sta per iniziare è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex difensore Fabio Petruzzi.

Le piacciono i playoff in campionato?

"Partita secca non mi piace. Anche in Europa League e in Champions ci sono state squadre inferiori che sono andate avanti".

Milik in entrata e Dzeko in uscita. Che ne pensa?

"E' assurdo far giocare Dzeko con il Verona. Con quale testa scenderà in campo? E' una situazione strana. Karsdorp rimane? Anche Fonseca credo sia in confusione, perché lui ha rifiutato il Genoa e Fonseca non lo voleva. E' tornato indietro sui suoi passi. Con Milik invece perde in qualità ma ne guadagna in fase realizzativa. Alla Roma manca uno che mangia gli avversari, che è lì accanto alla porta".

Pensa possa ritrovarsi Milik nella Capitale?

"Alla Roma serve più lui di Dzeko. Il bosniaco lo abbiamo visto, gli piace venire fuori dall'area, cercare i compagni. Alla Roma manca un uomo di area di rigore e Milik è questo tipo di calciatore. Milik è più adatto al gioco di Fonseca".