tmw radio Pistocchi: "Juve, con Pirlo serve pazienza. Inter, col Verona sfida complicata"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sul momento delle big in Serie A e non solo.

Juve-Fiorentina: cosa dire della squadra di Pirlo?

"Come con tutti gli allenatori giovani bisogna avere pazienza, così bisogna fare con Pirlo. Abbiamo visto un'ottima Juve nelle 4 giornate precedenti, una brutta Juve ieri. Il pubblico è diventato iper-critico nei suoi confronti. Bisogna prendere il buono che ha fatto finora e mettere da parte le negatività. Ho visto una squadra corta, organizzata, mentre ieri è mancata la condizione fisica e mentale. Ho rivisto la Juve distratta e confusionaria dell'anno scorso. Ci sono giocatori che non riescono a giocare diversamente. Il gol preso da Vlahovic una grande non può prenderlo. Bonucci disastroso, perché non ha fatto la marcatura preventiva e ha messo in difficoltà De Ligt. Non va trascurato l'aspetto mentale, ossia la sentenza su Juve-Napoli ribaltata a pochi minuti dall'inizio della partita. Per me ha inciso sulla testa dei giocatori".

Può essere la svolta per Prandelli?

"Se insiste su questa organizzazione, con Ribery trequartista, e con questo Borja Valero, può fare bene. Ora dovrebbero lavorare sull'aspetto psicologico. Non basta aver battuto la rivale storica".

Juve, serve rinnovare in alcuni reparti, vedi la difesa?

"Da quando non c'è Chiellini, Bonucci fa molta fatica. Credo che il primo obiettivo deve essere quello di rinnovare. Chiellini sta subendo troppi infortuni ,quindi serve un altro centrale di prospettiva".

Inter, col Verona prova di maturità?

"Ha una striscia di 6 vittorie consecutive, non è ancora brillante sul piano del gioco ma ha una sua impostazione e piano piano migliora nei particolari. Gioca contro un Verona che è una squadra spregiudicata, coraggiosa, che può mettere in crisi chiunque. Se è in serata, è difficile giocarci. Quindi per l'Inter non sarà semplice".

Difesa a tre scelta di molti tecnici in Serie A, che ne pensa?

"Sono sempre stato molto critico. Giocare col libero è un ritorno al passato che non mi piace. Se i tre difensori giocassero sulla stessa linea, sarebbe una cosa difesa. Ad esempio il Lipsia fa così ed è un osso davvero duro".