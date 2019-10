Il giornalista Maurizio Pistocchi ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sui temi del momento

Sul Milan

"Se uno non difende una propria scelta, deve avere il coraggio di dimettersi. Perché vuol dire che ha sbagliato. La carriera di Pioli è ricca di piazzamenti poco convincenti. Decisione che non mi convince".

Su Mandzukic

"Lo vedrei bene all'Inter, in coppia con Lautaro o Lukaku".

I voti ai tecnici

"Sarri merita 10: in poco tempo ha trasformato la mentalità della Juventus. Invece non do più di 7 a Conte, il cui lavoro è solo all'inizio. Idem per Ancelotti. Dopo un anno col 4-4-2 che senso ha andare a Torino col 4-3-3?".