TMW RADIO - Pistocchi: "Un'ora di buona Juve ma poca mentalità"

Per dire la sua sui temi di maggior attualità è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Maurizio Pistocchi.

Su Sarri

"Contro la Lazio, nei primi 37 minuti ha giocato solo la Juve. Evidentemente aveva un'idea su come fare la partita, ha giocato una buona gara per almeno un ora e ha perso di vista alcune situazioni abbastanza ingenuamente, vedi il gol dell'1-1. dove c'è l'errore di Matuidi. La partita è cambiata dopo che Dybala ha cercato il gol ad inizio ripresa. Cuadrado è stato giustamente espulso. Da qui non c'è stata più partita. E' stato un pessimo arbitraggio quello di Fabbri, ha fatto errori clamorosi. La Lazio può ambire al titolo, ha un centrocampo molto forte, oltre all'attacco. Correa è straordinario. C'è un rigore di Cuadrado su Immobile nel primo tempo, quello di Emre Can su Leiva è rigore ancora più netto. E poi il rosso diretto che non c'è stato di Filipe su Matuidi".

Sulla Juventus

"Il centrocampo? E' questo il nocciolo del problema. Cuadrado è stato riqualificato da Sarri e reinterpretato da laterale destro di difesa. Ieri è incappato in una giornata in cui non c'era con la testa. Bonucci? Quando correva all'indietro, andava piano. E' un centrocampo che se prendi i titolarissimi ,ci può stare. Con Khedira fuori, è uscito fuori Bentancur, ma altrimenti gli uomini sono contati. Rabiot deludente. Chi è abituato a vincere con un calcio diverso, fa fatica ad abituarsi ad idee nuove. Finora non mi aspettavo molto di più da Sarri, se teniamo conto che ha perso la prima partita a dicembre e ha superato il turno di Champions con due turni d'anticipo. E poi ha riqualificato certi giocatori. Forse tenendo Dybala e CR7 dentro dopo l'espulsione di Cuadrado è stato un rischio. Ancora comunque poca mentalità, anche se ha giocato ottimi 60 minuti".