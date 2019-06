TMW RADIO - Pochesci: "Icardi via dall'Italia. Vorrei Spalletti alla Fiorentina"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico Sandro Pochesci ha parlato a Maracanà a TMW Radio delle panchine in Serie A e non solo.

Su Sarri

"E' andato a Londra, si è confrontato con quel campionato, ha dato tutto. Non è stato bello come è stato trattato, soprattutto come uomo. Alla Juve? E' la cosa più bella che c'è al mondo .Vedremo il calcio abbinato alle vittorie. Per anni abbiamo detto che la Juve vinceva giocando male, anche se per me non è così.

Su Fonseca e la Roma

"La Roma aveva bisogno di un altro progetto. Avrei scelto uno che insegna calcio, tipo Giampaolo. Mandato via Di Francesco, prendi Ranieri? Allora avrei confermato lui. Vuoi ricostruire? Con chi? Con uno che dovrà imparare la lingua?. La Juve vuole Zaniolo e offre Higuain? Farei subito lo scambio. Abbiamo visto a fine campionato che Zaniolo si è perso".

Su Spalletti

"Lo vorrei alla Fiorentina, sarebbe bellissimo. Chiesa non si deve muovere, il nuovo presidente non lo deve vendere".

Su Icardi

"Lo scambio con Dybala doveva essere fatto a Natale. Per me deve andare in un campionato importante, in Spagna o Inghilterra. Il problema di Icardi è la moglie".

Su Tare e la Lazio

"Deve tutto a Lotito, altrimenti non avrebbe fatto nulla in Italia. Ma cosa vuole fare in futuro? Se è questo quello che vuole fare, deve andare al Milan e far vedere quanto è forte. Se fosse andato via Inzaghi, avrei preso Liverani".

Su Gattuso

"Ha fatto bene, ci ha messo il cuore. Io sarei rimasto in caso di addio di Leonardo e avrei dimostrato il mio valore. Credo però che abbia un'offerta all'estero".