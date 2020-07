tmwradio Pochesci: "Juve, Sarri lasciato solo. Serviva una rivoluzione vera"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato ospite mister Sandro Pochesci. Ecco le sue parole:

Andrà al Foggia?

"Stanno risolvendo delle questioni societarie. Il contatto ce l'ho avuto, la disponibilità è totale, ora aspettiamo".

Il prossimo anno chi darà l'assalto alla Juve?

"Più che la Lazio, mi aspetto un attacco prepotente dell'Inter. La Juve? La difesa è un disastro, prende troppi gol. Non ha trovato un degno difensore esterno da mettere in rosa. Dopo l'abbandono di Barzagli non ha più trovato il terzo giocatore che ne faceva una difesa di ferro. Oggi la Juve non riesce a gestire neanche un doppio vantaggio o uno semplice contro l'Udinese. Non puoi prendere quel gol nel recupero".

Sarri un uomo solo?

"Quando la squadra non ti segue è perché l'ambiente fa forte i giocatori. Sarri deve essere libero, bisogna dargli il progetto in mano, come è stato fatto con Gasperini all'Atalanta. Alla Juve non si può fare e allora è stato sbagliato prenderlo. Gli si deve dare carta bianca, altrimenti non lo prendi. Lui è cambiato perché è un allenatore intelligente e ha capito la situazione. Sarri però è stato abbandonato al suo destino. Si doveva fare la rivoluzione, anche mandando via Ronaldo. Se la Juve non vince la Champions è colpa di Ronaldo. Lui doveva fare la differenza. Sarri fallisce se perde anche la Champions".