tmwradio Pochesci: "Juventus, ecco perché Sarri è stato bocciato dai calciatori"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Sandro Pochesci ha parlato del futuro di Maurizio Sarri alla Juventus: "Il grande calciatore non accetta insegnamenti dal tecnico. Perché significherebbe togliere le proprie capacità da una vittoria. Il fallimento di Sarri è arrivato dai calciatori. Lo hanno fatto capire loro che questo gioco non si può fare. Alla Juve si deve parlare dei campioni, la Juve voleva l'illusione di un bel gioco. Hanno preso il tecnico che ha vinto l'ultimo titolo europeo. Loro vogliono vincere, lo hanno fatto tutti, da Conte ad Allegri, e lo farà anche Sarri. Se Sarri vince il campionato e viene eliminato dalla Champions al prossimo turno è vincente o perdente? Per me è perdente".