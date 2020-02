TMW RADIO - Pochesci: "La Lazio fa paura. Commisso ha detto la verità"

© foto di Giuseppe Scialla

Mister Sandro Pochesci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detta la sua sui temi più attuali della Serie A.

Che dici delle frasi del presidente Commisso?

"Ha detto delle verità che nel calcio non si possono dire. Ha ragione perché non è calcio di rigore. Quello che ha detto è tutto vero. Se lo dice un addetto ai lavori, alla fine nessuno può parlare. La Juve non ha bisogno di quei 'favori'. E' quello che pensano tutti. Era una bellissima partita, quell'errore non ci deve stare. Nel dubbio, anche al Var ora si sbagliano?".

E' veramente la più forte quest'anno la Juventus?

​​​​​​​"In questo momento, è la Lazio sta facendo un campionato straordinario e sta giocando meglio di Inter e Juve. Speriamo che durino così. La Juve non può sbagliare, così come l'Inter, perché questa Lazio fa paura. Ha dei numeri incredibili, ha un attacco straordinario. La Lazio, senza le Coppe, può essere la mina vagante. nessuno si aspettava che potesse essere lì a giocarsela. E' Inzaghi che è riuscito a far capire, anche a chi gioca, che può essere fondamentale quando entra".

Eriksen, che ne pensi?

"E' arrivato da troppo poco tempo, ci può stare una partita incolore. E' un giocatore importante, ha fatto vedere comunque le sue qualità. Ha un ottimo tiro. Per me l'Inter si è rafforzata più di tutte sul mercato. Avrei preso un altro attaccante però".