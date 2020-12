tmw radio Pochesci: "Lazio, Reina-Strakosha? Inzaghi dovrà gestire bene questo dualismo"

Al Maracanà Show, su TMW Radio, l'ex calciatore e dirigente Paolo Pochesci ha parlato della giornata di Serie A e in particolare della Lazio. Ecco le sue parole:

Nuovo ko per la squadra di Inzaghi. Come se lo spiega?

"La squadra sta rendendo bene, ma in campionato sta facendo diversi alti e bassi, con squadre di medio calibro poi. Il doppio impegno non credo che possa pesare fisicamente, per me è solo questione di attenzione".

Che ne pensa del dualismo Reina-Strakosha?

"Reina è un portiere di grande esperienza e Stakosha è un giovane di ottime speranze. E' il tecnico che deve capire qual è il portiere più idoneo in quel momento. Non la vedo come una rivalità. Sta al tecnico gestire bene questo rapporto. Strakosha ha fatto bene in questi anni, ma c'è sempre la critica nei confronti di un portiere che non ha avuto grandi esperienze. Il ruolo del portiere è molto complicato. Vanno gestiti al meglio nelle varie competizioni".