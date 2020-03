TMW RADIO - Pochesci: "Milan, gestione da dilettanti. Certe cose non devono accadere"

tmwradio Pochesci: "Milan, gestione da dilettanti. Certe cose non devono accadere"

vedi letture

Mister Sandro Pochesci ha parlato dei temi del momento a Maracanà, su TMW Radio. Queste alcune brevi battute sul Milan: "Certe cose non devono accadere, soprattutto in un club così importante. Non si possono fare queste figure. Boban non c'entra nulla, è un dipendente. E' una gestione da dilettanti. Con questo, il Milan è fuori da tutti i giochi. Queste cose fanno male a chi allena ma soprattutto ai calciatori".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Sandro Pochesci a TMW Radio!