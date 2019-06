© foto di Federico Gaetano

Il tecnico Sandro Pochesci è intervenuto su TMW RADIO, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul passaggio di Sarri alla Juve: "Per me Sarri farà il 4-3-1-2. Rilancerà Dybala e quei calciatori che l'anno scorso sono stati trascurati da Allegri. Sono curioso da Higuain, che per me rimane uno dei migliori al mondo. Deve trovare il giusto ambiente e mentalità. L'uomo Sarri non lo rispetto, il professionista sì. Lui aveva combattuto il nemico, non ci puoi andare dopo un anno. Ognuno è libero di scegliere ma per esempio io, nel mio piccolo, non potrei mai andare al Perugia dopo la Ternana...".