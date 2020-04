tmwradio Pochesci: "Se può farlo, la Serie A deve ripartire. Servono regole chiare"

vedi letture

Mister Sandro Pochesci ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

Botta e risposta oggi tra il presidente del Coni Malagò e Lega di Serie A. Che ne pensa?

"Bisogna ripartire in tutti i settori. Gli altri Paesi, che hanno subito la crisi più tardi, sono già ripartiti. Si riapre, ma con delle precauzioni. Non si può rimanere rinchiusi per mesi interi. Tanti italiani si sono stancati e bisogna reagire. Se la Serie A ha la possibilità di ripartire, lo faccia, anche a porte chiuse. Così come devono ripartire ristoranti, alberghi e così via".

Quindi si riprenderà, ma come?

"Sì, perché gli interessi sono maggiori dei rischi. Poi vedremo la modalità. Allenare solo a piccoli gruppi? Vedremo in questo mese prima della ripresa, cosa succederà. Se ci sarà qualche giocatore contagiato, si dovrà trovare una soluzione. Se si trova un caso, che succede? Servono delle regole anche per questo".

Serie C e D come faranno?

"Qui ci sono professionisti che guadagnano meno di un operaio. La Serie C è un campionato che è sempre stato morto. Alla Serie A non interessa salvarla. Dobbiamo sperare che qualcosa dei diritti tv arrivi anche qui, altrimenti si arriverà ad una Serie C d'élite. E non so quanti possono permettersela".

Teme di più le scelte del Governo, dei virologi o del mondo del calcio?

"Solo il Governo. Fanno una confusione incredibile, ancor di più del calcio".