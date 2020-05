tmwradio Pochesci: "Se si riparte, Lazio favorita psicologicamente. La Juve dalla rosa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Sandro Pochesci, che ha parlato degli argomenti del momento.

Ritorno nei centri sportivi dei giocatori per gli allenamenti individuali. Ad oggi tra Juve e Lazio chi dà più garanzie in questa lotta?

"Sotto l'aspetto psicologico la Lazio, su quello fisico la Juve, visto che ci saranno partite ogni tre giorni. Tra partite a settimana saranno dure, inciderà come si sono allenati in questo momento e le motivazioni. Vedo tagliata fuori l'Inter".

Ipotesi cinque cambi. Li approva?

"In C già funziona questa regola. Non li farà mai nessuno, perché non alleneresti sulla durata i giocatori. Sarebbe un vantaggio solo per chi ha rose numerose. Ci si dovrà mettere in testa che nell'arco di tre giorni si dovranno utilizzare due squadre diverse. Gli infortuni avvengono per il solo fatto di saper di dover dare il tutto per tutto in 60 minuti. Invece si deve stabilire, a seconda dell'avversario, una formazione diversa. Diventerà un gioco di strategie".

Si parla di calciatori isolati per due mesi. E' giusto per far terminare il campionato?

"Non è giusto, come chiedere ad un manager di rimanere sempre a lavoro per non rischiare. Un ritiro serve solo per prendere condizione. Se c'è un rischio, non si deve giocare. Si deve giocare se si è sicuri. Comunque partiamo e vediamo come si svilupperà. Spero ci siano i piani B e C se dovesse accadere qualcosa in corsa".