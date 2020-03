tmwradio Pochesci: "Serie A doveva fermarsi. Lazio merita la vetta"

Mister Sandro Pochesci ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensi della situazione in casa Milan, con il futuro in bilico per molti?

"Certe cose non devono accadere, soprattutto in un club così importante. Non si possono fare queste figure. Boban non c'entra nulla, è un dipendente. E' una gestione da dilettanti. Con questo, il Milan è fuori da tutti i giochi. Queste cose fanno male a chi allena ma soprattutto ai calciatori".

Serie A: cosa faresti? Tutti a porte chiuse?

"Prima si recupera quello da recuperare, poi si va avanti. Vantaggi? Per favorire chi? Le esternazioni del presidente dell'Inter Zhang sono pesanti. Già viviamo nell'era del sospetto, si pensa che ci sia una mente oscura dietro tutto. Per me ci sono solo degli sprovveduti che comandano il calcio. Domenica si doveva slittare. Così si falsa il campionato".

Lazio in testa al campionato, è la squadra che dà più sicurezze?

"Merito alla Lazio. Di solito tra i due litiganti, il terzo gode. la Lazio, zitta zitta, ora è davanti a tutti. Non vorrei che gli venisse il braccino corto, come ho visto nel secondo tempo col Bologna. Non deve giocare pensando al cronometro. Non vorrei che la testa cominciasse a diventare pesante. Un conto infatti è giocare liberi di testa, un conto da primi in classifica".