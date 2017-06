TMW RADIO - Polverosi: "Donnarumma è solo un ragazzino capriccioso"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista de Il Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha commentato così a TMW Radio il caso Donnarumma: "Non capisco la scelta di Donnarumma. Sono di Firenze e prendo l'esempio di Antognoni, che avrebbe potuto accettare l'offerta di qualsiasi squadra. Invece è rimasto a Firenze e ancora oggi il senso di riconoscenza dei fiorentini è straordinario. Donnarumma non arriverà mai a qualcosa del genere. Aveva la possibilità di restare in un grande club come il Milan, perché non accontentarsi a soli 18 anni? A Donnarumma non mancherà certo il tempo per vincere in carriera. Questo gesto non mi è proprio piaciuto. Rifiutare un'offerta da cinque milioni a stagione a quest'età non ha proprio senso, Donnarumma si è dimostrato solo un ragazzino capriccioso".

