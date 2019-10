TMW RADIO - Pomini: "Sassuolo, Squinzi rimarrà nella storia"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Alberto Pomini, portiere del Venezia, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi.

Un ricordo del presidente

"Ho avuto la fortuna di partire dall'inizio di quella che è stata una scalata verso al A. Era una persona di grandissimo spessore, che si è circondato di persone di grande livello. E' stata un'esperienza fantastica. Già nel primo anno, in C2, si capiva che c'era un progetto serio e che c'era una persona che aveva le idee chiare. Non ci ha mai fatto mancare nulla, soprattutto personalmente. Rimarrà nella storia. Si è sempre circondato di persone di grandi valori. Ha fatto del bene sia nelle sue aziende che nel calcio e nello sport in generale".

Sul Palermo

"Palermo è una città che ha a cuore i suoi colori e lo sta dimostrando anche in Serie D. Ci sono tante persone ogni domenica, mi auguro che torni dove merita il prima possibile. E' stata una esperienza bellissima".