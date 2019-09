TMW RADIO - Ponciroli: "Come anti Juve meglio l'Inter del Napoli"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, è intervenuto nel corso della trasmissione "Linea Diretta" di Tmw Radio per commentare le partite del terzo turno di Serie A.

Che giornata ti aspetti?

"Ci sarà moltissimo spettacolo, come abbiamo già visto nelle prime due partite. Ma sarà un campionato che passerà alla storia per la quantità di gol e credo che vedremo sempre più reti segnate".

Sul ritorno di Sarri in panchina

"Vediamo che impatto avrà Maurizio Sarri dalla panchina, ma la sua Juventus a livello di gioco ancora non si è vista. Anche la squadra di Allegri lo scorso anno metteva intensità, la stessa del match con il Napoli di qualche settimana fa".

Contro i bianconeri ci sarà una Fiorentina in difficoltà di risultati

"Al di là del momento no la Viola mi piace. Certo, se dovesse perdere di nuovo mi chiederei perché si debba continuare a dar fiducia a Montella. Fossi in in lui contro la Juventus mi affiderei a Boateng e Ribery, più abituati a questo tipo di partite. Sarà fondamentale ritrovare il vero Chiesa, ancora troppo distratto".

Su Chiesa

"Mi aspettavo una crescita maggiore dopo tanti anni di Serie A. Non ha fatto ancora quello step in avanti. Ha bisogno di rilassarsi e di capire meglio il suo gioco. Deve pensare solo a giocare a calcio e migliorare".

Sull'antagonista della Juve per lo Scudetto

"Credo molto più nell'Inter che nel Napoli per il ruolo di anti Juve. L'ambiente azzurro non è pronto a spingere la squadra, per giocarsi lo Scudetto serve un entusiasmo che al momento non c'è".

Sul Milan

"L'unico vero top del #Milan è Suso. Piatek è un buon attaccante come tanti altri. Boban e Maldini hanno rischiato troppo cambiando in corsa i piani: mancano gli interpreti giusti per il gioco di Giampaolo. Secondo me il Milan farà moltissima fatica in questo turno di campionato. Potrebbe regalare ai suoi tifosi una brutta sorpresa".