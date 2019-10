© foto di Diego Petrussi/PhotoViews

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, interviene nella Linea Diretta di Tmw Radio all'indomani delle gare di Europa League. Non può mancare anche un commento a Inter-Juventus di domenica. Queste le sue parole:

Sul Napoli e Insigne

"Qualcosa si è rotto tra Ancelotti e Insigne. Le parole del fratello del giocatore non sono uscite a caso. Insigne forse se la prende troppo in certe circostanze".

Su Inter-Juve

"Credo che Inter-Juve sarà una partita molto nervosa perché ci sono tutte le condizioni per renderla tale. Ci sono rivalità importanti in panchina e in campo. Vorrei parlare singolarmente con chi ha criticato De Ligt. Mi ha impressionato. E' da tanto che non restavo a bocca aperta per un difensore. Altro che soldi sprecate, è un fuoriclasse. L'Inter potrebbe soffrire la fisicità della Juve in tutte le zone del campo, ma Conte ha una difesa eccezionale".

Sull'attacco della Juventus

"Dybala dovrebbe essere sempre tra i titolari, ma ad oggi è un po sfortunato: CR7 è intoccabile e Higuain sta tornando Higuain".

Su Giampaolo

"Comprendo il rifiuto di Spalletti al Milan. Oggi ci vuole un gran fegato per allenare i rossoneri".