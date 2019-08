© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex difensore Sergio Porrini ha parlato di Juventus e del suo mercato.

Sul possibile addio di Dybala

"E' un'operazione di disturbo nei confronti di una squadra che sta crescendo come l'Inter di Conte. Magari rinunciare ad un giovane e di grande prospettiva e qualità per poter portare un giocatore più funzionale per Sarri. Dybala potrebbe non trovare un collocamento nel 4-3-3 di Sarri. Non mi stupirei che questo asse poi porti anche ad un tentativo della Juve di riportare Pogba in bianconero. Il tentativo di Allegri di cercare di cambiare le caratteristiche del giocatore non ha funzionato. Ha provato a farlo diventare tuttocampista ma non è stato digerito questo dal giocatore, e il suo atteggiamento in campo non è stato positivo".

Su De Ligt e Demiral

"De Ligt mi ha impressionato a Torino, è un giocatore fisico e di grande personalità, come vuole Sarri. Demiral mi ha stupito, ma non dobbiamo pensare di avere subito il campione, rischiando di bruciarlo come Rugani. Ma ha molta più voglia e cattiveria agonistica. Dobbiamo vederlo nelle partite da tre punti. Con loro è ben coperta nel reparto centrali".