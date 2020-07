TMW RADIO - Porrini: "Juve ko col Milan? Incidente di percorso per mancanza di concentrazione"

tmwradio Porrini: "Juve ko col Milan? Incidente di percorso per mancanza di concentrazione"

L'ex difensore Sergio Porrini, vice-allenatore dell'Albania è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, soffermandosi anche sul crollo della Juventus contro il Milan: "Sicuramente non è una sconfitta da Juventus, una squadra che generalmente è difficilissima da recuperare quando si trova 2-0 avanti. Invece hanno preso tre gol in 5 minuti, tutti su episodi un po' strani: sembrava quasi che per loro fosse finita, ma il calcio italiano ti impone di giocarti ogni partita fino alla fine. Penso sia un incidente di percorso dovuto ad un calo notevole di concentrazione. Logico che ci sia da cambiare mentalità, sia per l'Atalanta che poi per la Champions: certi passi falsi non puoi più permetterteli".