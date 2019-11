TMW RADIO - Prandelli: "Nazionale che piace. Balo? Serve continuità"

© foto di Federico De Luca

A dire la sua sulla Nazionale (e non solo) a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex ct Cesare Prandelli. Ecco le sue parole:

Sull'entusiasmo intorno alla Nazionale

"Questa Nazionale piace perché ci sono giocatori giovani interessanti e con qualità tecniche. E' un progetto che andrà avanti per anni e ci darà delle soddisfazioni. Noi eravamo in transizione ma c'erano meno giovani. Bello che questa Nazionale abbia riavvicinato la gente. Io sto alle dichiarazioni di Bonucci che stanno arrivando piano piano alle Nazionali più forti. La cartina di tornasole si avrà quando le affronteremo, sperando di aver acquisito quella consapevolezza delle grandi".

Sul prossimo Europeo

"La programmazione è molto difficile, posso solo dire di organizzare tutto come se si arrivasse in finale, non tappa per tappa".

Su Tonali

"Mi sembra che sia il prototipo del nuovo centrocampista. Abbina qualità tecnica, visione di gioco e capacità di reggere il centrocampo a livello fisico".

Su Balotelli

"Il gruppo è più importante dell'individuo, dipenderà da lui, dalla voglia di essere integrato al gruppo, la speranza è di rivederlo fare certi colpi, come ha fatto in passato, e di dare grande continuità di rendimento. Se tornerà protagonista, perché non prenderlo in considerazione. Dipende tutto da lui".

Su Zaniolo

"Questi mesi lo abbiamo visto in più ruoli. Le caratteristiche più importanti sono tecniche ma ha anche molta forza fisica. Può diventare una mezzala importante. Sull'esterno a volte fa fatica nell'uno contro uno a palla ferma. In movimento è devastante".

Sull'attacco azzurro

"Immobile e Belotti sono diversi ma complementari. In certe partite potrebbero giocare insieme. Immobile conosce meglio il 4-3-3, Belotti è una punta importante, di riferimento. Li vedrei bene insieme ma molto dipende dagli esterni. Se questi sono molto offensivi, è difficile scegliere".