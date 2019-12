TMW RADIO - Pres. Napoli femminile: "ADL capisce poco di calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raffaele Carlino, presidente Napoli Femminile, oggi in Serie B, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Testa Coda. Queste le sue parole: "La novità della nostra società è l'azionariato diffuso, è un esempio unico in Italia e noi ci ispiriamo molto al Barcellona. Ci sono 20 imprenditori che hanno creduto nell'azienda e a Napoli abbiamo fatto una cosa molto bella. Se poi andiamo in Serie A, siamo l'unica società a non avere la sponda della squadra maschile e certamente che ce l'ha può disporre di altri budget".

Su cosa lavora in caso di promozione?

"Il problema principale sono le strutture, io sto lavorando su quello. Vorrei avere una mia struttura per far sì che il calcio femminile possa avere una struttura tutta sua anche per far crescere il settore giovanile. E' importante avere anche degli alloggi collegati, altrimenti come facciamo a prendere anche delle ragazzine dal Nord o dall'estero?"

Cosa pensa dell'andamento del Napoli maschile?

Io la mia idea ce l'ho da sempre, De Laurentiis è un grande presidente amministrativo che di calcio ne mastica poco, forse non gli piace nemmeno. Ci vuole passione e competenza, una società organizzata con un ds e un dg. Se si vuole fare padre padrone si va incontro a problematiche che non si riescono più a risollevare. La gestione del ritiro è stata pessima, dopo la gara di Liverpool si poteva mettere la parola fine sulla vicenda. Invece anche lì il presidente ha deciso di andare avanti e s'è scatenato un malcontento generale. Anche dal punto di vista imprenditoriale non è stata una grande mossa: il Napoli ha i calciatori come unico patrimonio e se li metti contro tutto e tutti svaluti anche il tuo patrimonio. E' un momento talmente complicato e difficile che, in questo Napoli, anche alcune mie calciatrici potrebbero fare la differenza".