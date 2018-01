TMW RADIO - Prof. Capua: "Dybala, risonanza precoce. Rischio ricadute"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ortopedico e traumatologo Pino Capua ha parlato dell'infortunio di Dybala a TMW Radio: "Apprezziamo la serietà di chi ha fatto il comunicato perché anticipano che la risonanza magnetica fatta il giorno dopo risulta precoce. Detto tra noi è una cosa sbagliata. Si tratta probabilmente di uno stiramento, di grado non esagerato. L'analisi successiva, che sarà fatta tra domani e domani l'altro, darà una risposta più precisa, specialmente per quanto riguarda i tempi di recupero. Minimo ne avrà per tre settimane, con tanto di recupero e rientro in campo. I rischi veri però sono le ricadute: se non guarisce in maniera perfetta il giocatore non deve essere rimesso in campo. Per fortuna oggi questo tipo di filosofia hanno preso piede. Giusto aspettare il prossimo responso dell'esame strumentale. Ma detto a naso non credo che sarà della partita".