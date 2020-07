tmwradio Protti: "Il Milan può dare fastidio alla Lazio. Livorno, solo grande tristezza"

A intervenire ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber Igor Protti.

Bicchiere mezzo pieno per l'Inter?

"Conte è il tecnico che incide di più nel breve periodo. Si vede subito un cambio dal punto di vista mentale e psicologico della squadra con lui. Per me è un giudizio ottimo alla sua prima stagione. Il cammino dell'Inter è assolutamente e positivo, non si poteva pensare di competere da subito con la Juventus".

Lazio-Milan decisiva per i biancocelesti?

"Il Milan è una squadra in crescita, al di là del pari con la Spal e può dare fastidio. La Lazio, quando gioca al suo ritmo e il suo calcio, insieme all'Atalanta è una delle migliori in Italia. Immobile manca ma ha anche qualità e altri elementi importanti".

Si aspettava qualcosa di più dal Napoli con l'Atalanta?

"L'Atalanta è una delle squadre più difficili da affrontare ora. Continua a giocare a ritmi impressionanti, quindi sono più meriti dei bergamaschi che demeriti del Napoli".

Un commento sul momento del Livorno:

"Lo seguo da lontano, mi limito a dire che c'è solo grande tristezza per quello che sta succedendo".