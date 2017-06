TMW RADIO - Pruzzo: "Roma, Berardi dopo Salah? No. Servono fuoriclasse"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Intervenuto direttamente da Gropina, in provincia d'Arezzo, ha parlato l'ex bomber Roberto Pruzzo ai microfoni di TMW Radio: "La squadra della Roma è forte, e l'ha dimostrato l'anno scorso. Al di là dei soldi la squadra non va indebolita. A volte bastano le idee, se ci sono anche i soldi meglio. Al momento mi sembra che Berardi non possa sostituire Salah. Per ora il mercato della Roma è orientato su giocatori buoni, ma non eccezionali. Servono due fuoriclasse per vincere. Spalletti all'Inter saprà dare un'impronta positiva: sul campo è tra i più forti in circolazione. Non so se Borja Valero può fare al caso dei nerazzurri: potrebbe indebolire la Fiorentina e non rinforzare l'Inter anche se vedo Spalletti convinto. Visti i costi penso sia un'opzione possibile. Alla Fiorentina arriveranno incassi non indifferenti: non mi fascerei la testa per gli addii, serve vedere chi arriva. Pioli è un ottimo allenatore, e conosce la città come Di Francesco a Roma: servirà loro l'aiuto della società. Bernardeschi? Il mercato è pazzo. Ci sono valutazione fuori norma: è un ottimo giocatore ma discontinuo, ed ha bisogno di un'identità tattica ben definita. Al posto dei viola, davanti a un'offerta, lo farei anche partire".