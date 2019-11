TMW RADIO - R.Ferri: "Inter, De Vrij e Skriniar titolari anche alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Ferri, ex difensore di Inter e Nazionale, ha parlato dei prossimi impegni dei nerazzurri a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sulla sfida con il Torino

"Partita importante per entrambe le squadre. Ci sono delle insidie che vanno prevenute dall'Inter. Chi toglierei ai granata? Belotti, per forza. Incarna l'atteggiamento del Torino. Assomiglia tanto a Ciccio Graziani, ti fa le due fasi, aggredisce l'avversario, segna".

Su Conte

"Ha dato tanto all'Inter. La squadra ha preso tanto del suo carattere. La mentalità è sempre rimasta nelle squadre dove è stato. Dove va lui, lascia una base solida. Nessuno finora era riuscito a dare questa mentalità".

Sulla difesa dell'Inter

"Lo apprezzo molto, ma De Vrij e Skriniar hanno qualcosa in più al momento. De Vrij al momento è il più in forma ma sono entrambi completi. Potrebbero giocare titolari in qualsiasi squadra, anche la Juve".