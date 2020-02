vedi letture

tmwradio Rocchi: "Lazio lassù perché lo merita. Con l'Inter partita importante"

A dire la sua sul prossimo big match tra Lazio e Inter è stato a TMW Radio, durante Maracanà, un doppio ex come Tommaso Rocchi.

Che pensi quando risenti i tuoi gol?

"Bello risentirli. Quello che ho fatto, l'ho fatto con passione e amore. Sono cose che rimangono. Ogni tanto li rivedo con i miei figli, con la cronaca però hanno un altro effetto".

Che partita sarà?

"E' uno scontro importante, perché è inutile nasconderlo. La classifica parla chiaro. Ad oggi ci sono tre squadre che sono lì davanti e gli scontri diretti sono importanti. Il fatto che l'Inter abbia perso con il Napoli non penso che cambi la voglia della squadra. Prevedo una partita bella, impegnativa per entrambe. Tutte e due vorranno ottenere il massimo".

Ti aspettavi una Lazio così in alto?

"Ha una buonissima squadra, sta facendo qualcosa di molto importante. Vederla lì tra le prime mi fa piacere. Ha ottenuto tutto quanto meritandolo. ha dato continuità finalmente. Può avere un vantaggio dal fatto di preparare la partita senza impegni settimanali".

Come valuti la rosa dell'Inter?

"Forse ad oggi è ancora un pochino più indietro della Juventus, che è la più completa in tutti i reparti. Ma l'Inter con gli interventi di gennaio ha formato un'ottima squadra. Quando sei impegnato su più fronti e vuoi essere competitivo dappertutto, è chiaro che devi avere una rosa di livello per non abbassare mai l'obiettivo finale. Ad oggi è leggermente sotto la Juve".

Da una parte Lautaro-Lukaku, dall'altra Immobile-Correa: quale delle due è la più completa?

"Da attaccante le reputo due coppie molto complete ed affiatate. Tutti e due i giocatori di ogni coppia si affidano uno all'altro, perché hanno classifiche diverse. C'è chi va più in profondità e chi più viene incontro, e fa salire la squadra".

