TMW RADIO - Rodriguez: “Napoli, può esserci la Spagna nella testa di Reina”

Attraverso le frequenze di TMW Radio, il giornalista di Radio Marca Alberto Rodriguez ha parlato delle trattative che legano il Napoli alla Spagna.

Partiamo da Pepe Reina, portiere che nei prossimi giorni svelerà il suo futuro. “L'ex Liverpool e Bayern Monaco - ha detto durante A tutto Napoli, trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - sta riflettendo sul futuro, deve firmare l'ultimo grande contratto prima di andare a giocare lontano, come negli USA oppure in Qatar. Interessa a Guardiola per il City, forse anche lui ha il desiderio di tornare in Spagna. Ora è ancora in buona condizione, in Spagna ha giocato solo con il Barcellona da giovanissimo e col Villarreal prima di approdare al Liverpool. Forse vuole mostrare di essere uno dei migliori delle ultime stagioni anche nella Liga”.

Il Napoli è interessato a Berenguer dell'Osasuna, di che calciatore si tratta? “E' un calciatore che gioca a sinistra, veloce e ottimo nell'uno contro uno. Non è tanto difensivo, è più offensivo. E' ancora giovanissimo, è stato il migliore dell'Osasuna nell'ultima stagione. Tra i pochi a salvarsi della sua squadra. Piace all'Athletic Bilbao, la squadra basca rappresenta la prima rivale dei partenopei”.

Passiamo a Raul Albiol, che interessa al Valencia. Può davvero salutare Napoli per tornare a casa? “Raul è nato a Valencia, ha giocato lì prima di approdare al Real Madrid. Ma non credo che possa tornare al Mestalla, anche lui è alla ricerca dell'ultimo grande contratto. Sta bene al Napoli, il progetto tecnico del Valencia è molto confusionario. Anche Prandelli l'aveva capito in poche settimane. Non credo che Raul possa tornare adesso al Valencia. S'è parlato anche di Villarreal, una società che non ha storia ma che riserva tante certezze per il presente. Situazione inversa, insomma, rispetto al Valencia”.

