Alessandro Scanziani, ex centrocampista nerazzurro, ha detto la sua sul derby e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Ronaldo torna in Italia per la quarantena. Che ne pensa?

"L'aereo è il suo e poi si chiama Ronaldo. Questa è la realtà del mondo. Quanti sono quelli che possono andare dove vogliono ora?".

Il verdetto su Juve-Napoli può condizionare il derby di Milano?

"Spero che si possa giocare il derby e che tutte e due le squadre siano al top della condizione. Su Juve-Napoli non sono contento della decisione presa dal Napoli. Secondo me sarà sconfitta a tavolino, o creano un precedente pericoloso. Una squadra con 2-3 positivi potrebbe decidere di non scendere in campo".

Sarà un derby senza pubblico e manca la solita attesa:

"Si può anche perdere un derby ma poi dopo ci sono altre 30 partite in cui puoi recuperare punti. Un derby deve essere pieno di gente, quello che ti da il pubblico è determinante. Giocare senza nessuno non ti da quello spirito che ti serve. I tifosi fanno la differenza, ti fanno andare oltre alle tue possibilità".

Quale la sfida più attesa nel derby milanese?

"I due che potrebbero fare la differenza sono Ibra e Lukaku, così come Lautaro. Spero sia una partita bella da vedere, le qualità le hanno e spero facciano vedere la voglia di vincere".

E poi c'è Tonali-Vidal, due scelte fortemente volute dai tecnici:

"Io ho iniziato a giocare a Como in Serie B e c'era Tardelli, che aveva vent'anni. Facemmo un bel campionato e passammo in A. Lui poi le giocò tutte fino alla fine. Se gioco, capisco gli errori e mi correggo. Al Milan non importa di Tonali, vogliono vincere e quindi partirà dalla panchina".