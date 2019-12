Puoi leggere anche il nostro Magazine mensile. Novità: da adesso puoi ascoltare TMWRadio, sempre in diretta ed essere informato sui programmi dalle notifiche push, attivale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono oltre tre milioni le persone che hanno già scaricato le nostre applicazioni per sistemi iOS e Android, e sono circa un milione e mezzo coloro che le consultano con continuità.

Da qualche mese anche un'importante novità:

Puoi abbonarti gratuitamente alle notifiche push delle notizie, riceverai solo notifiche di grande interesse e al massimo 3 al giorno

Sempre disponibili le dirette Live testuali e fotografiche delle principali partite in programma, dalla Serie A fino ai live di tutte le partite di Serie C.

Inoltre potrete selezionare la vostra squadra del cuore e filtrare le news, proprio come sul sito...

... il tutto ovviamente sempre rigorosamente gratis!!!

Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di scaricarla, trovate sotto i link agli store di riferimento. Leggete i feedback e decidete se istallarla!

HAI UN CELLULARE IOS? SCARICALA DA QUI