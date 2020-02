tmwradio Scarnecchia: "Alla Roma serve ritrovare il gioco e la tranquillità"

Per parlare di Cagliari-Roma a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Roberto Scarnecchia.

Ti manca la Roma migliore?

"Certo. Il pareggio ci ha fatto qualificare, per fortuna. Ho visto un atteggiamento più positivo dei ragazzi".

Che ne pensi del periodo dei giallorossi?

"Il gioco c'è solo a sprazzi, ma abbiamo ritrovato giocatori come Henrikh Mkhitaryan, che può tornare a fare la differenza. E' un ragazzo molto serio, mi ha impressionato ,deve motivarsi e sa di avere la responsabilità di fare bene. La Roma deve ritrovare il gioco ma deve avere pazienza".

Questa Roma può andare in Champions?

"La Champions è ancora aperta, basta avere due risultati utili consecutivi e un pizzico di fortuna in più e ritrovarti lì. La Roma non è stata fortunata sinora. Con questa e un atteggiamento positivo, può lottare sul serio per la Champions".

Sul sorteggio con il Siviglia?

"Va bene, è una squadra difficile, ma prima o poi devi incontrarle certe squadre forti. Ce la giocheremo contro tutti. Serve essere più cinici e andare avanti per la propria strada, senza pensare a vendette nei confronti di Monchi o altri".