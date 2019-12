TMW RADIO - Scarnecchia: "La Roma gioca un bel calcio, ora c'è autostima"

L'ex giallorosso Roberto Scarnecchia ha parlato del momento della squadra, in campo e fuori, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Sulla Roma

"Sono contento per le romane, in questi anni abbiamo sofferto e quest'anno siamo pari alle milanesi e quasi a livello della Juventus. La Roma gioca un bel calcio, a livello di Atalanta e Lazio. Ora c'è autostima. E' fondamentale che tutti vadano verso lo stesso obiettivo. E si può arrivare così fino in fondo all'Europa League".

Su Fonseca

"Non ha trascurato nessun elemento della rosa. Ed è giusto per una squadra che è su tre obiettivi. Devi essere bravo a farti seguire da tutti e dare valore a tutti, vedi Santon, Pastore e tanti altri. E il campo gli sta dando ragione. La cosa bella è che ci sono sostituti ma che possono giocare insieme. Sono tutti potenziali titolari".

Su Florenzi

"L'atteggiamento di Alessandro mi sembra tranquillo, sta dimostrando di non sentire questa esclusione. E' vero che ci sono obiettivi personali, ma è anche vero che nel momento in cui sei in un team in cui ti trovi bene e aspetti il tuo momento, non credo che hai la necessità di trovare continuità da un'altra parte. Magari Mancini pensa che non ha nulla da dimostrare di più. Forse Fonseca ha l'idea di un terzino più muscolare rispetto ad uno tecnico, Mancini magari la pensa al contrario".

Sulle trattative per il passaggio di proprietà

"Non so se si chiuderà, dico che ben vengano nuovi investitori. E' sempre più difficile trovare chi investe nel calcio".