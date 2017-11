TMW RADIO - Scarnecchia: "Roma, ieri gara migliore per un rilassamento"

L'ex giocatore della Roma Roberto Scarnecchia è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Tribuna Stampa.

Sconfitta contro l'Atletico ma qualificazione ancora possibile.

Questa è stata la partita migliore per un rilassamento. Meglio perdere questa partita che le altre contro Qarabag o Genoa. La Roma non è stata incisiva negli ultimi passaggi come nelle altre partite. Il primo tempo poteva benissimo finire due a zero per i giallorossi, nel secondo tempo invece sono calati.

Cosa è cambiato dalla partita d'andata?

Quasi tutto, i giallorossi hanno acquisito una mentalità importante. Serviva del tempo per migliorare, in queste settimane la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra.

Dzeko?

È determinante anche quando non segna. Attaccante completo, un grande giocatore.