tmw radio Scarnecchia: "Roma, nelle difficoltà Fonseca non riesce a scuotere la squadra"

vedi letture

Per parlare del ko di Bergamo della Roma al Maracanà Show, nella serata di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Roberto Scarnecchia.

Un pensiero sulla sconfitta dei giallorossi:

"Non si capisce, è una squadra forte e gli manca solo qualcosina. Quando si va sotto, bisogna avere la forza di urlare, di scuotere la squadra e non vedo Fonseca uno così. E manca un leader carismatico".

Magari si può fare qualcosa nel mercato di gennaio?

"La rosa è perfetta, ma la personalità non si compra. I giocatori ci sono, ma è il problema è anche a monte manca una figura carismatica in mezzo al campo. Dzeko è importante ma durante la gara non è che si fa sentire. In mezzo al campo non toccherei nulla, a meno che non sostituisci giocatori importanti".

La piazza forse non è troppo convinta di Fonseca. E' giusto andare avanti con il portoghese?

"Roma non è così facile, il tifo è così. Quando si vince ti porta in alto, quando perdi invece... dove si vince di più sono più moderati, sia quando si vince sia quando si perde. Non si può stare zitti in panchina. Quando sei lì e vedi che in campo non c'è mordente, io entro in campo. Conte è esagerato da un lato, Fonseca dall'altro. Ha detto che sono stati dei bambini nella ripresa? Non ha senso logico. Io li sgrido al momento, non dopo la partita. Non ho sentito un urlo di Fonseca durante la gara. Il blackout può averlo la squadra, non l'allenatore".

Il quarto posto rimane però un obiettivo concreto:

"Visto che è un campionato molto particolare, potrebbe anche arrivare anche più avanti. Quest'anno non si sa cosa può accadere".