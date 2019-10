TMW RADIO - Schwoch: "Ibrahimovic a Napoli cambierebbe la squadra"

19.55 - Stop per un'ora e mezza: France Football dà l'appuntamento alle 9.15 per la ripresa dell'elenco dei candidati al Pallone d'Oro maschile, femminile, Premio Kopa e Premio Yashin. Just hold on! 🤚We still have plenty of things to announce... see you at 9.15PM 🇫🇷Players already...