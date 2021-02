tmw radio Schwoch: "Milan, sì alle due punte. Napoli, momento delicato ma è lì davanti"

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante Stefan Schwoch.

Potrebbe cambiare a breve la formula della Champions. Che ne pensa?

"Si perderebbe in spettacolo. Oggi si aprirebbe anche alla quinta classificata e non mi sembra giusto. Si perderebbe in qualità, di sicuro".

Milan, Ibra ha detto più volte di essere troppo solo in attacco. Si può cambiare modulo?

"E' logico che abbandonare la strada vecchia per una nuova è sempre difficile. Se però uno come Ibra si lamenta è perché forse ha ragione. Avere un compagno potrebbe alleggerirgli il compito. Credo che Pioli andrà verso le richieste di Ibra. Io sceglierei uno come Leao, che svaria molto, lasciando Ibra più in zona centrale".

Che ne pensa del momento delicato in casa Napoli?

"Vederlo giocare a tre in difesa mi ha sorpreso. Osimhen può dare molto, perché non ci sono attaccanti così in squadra. Petagna ha altre caratteristiche. Per me la squadra ha fatto quello che doveva fare. Giocare senza l'acquisto più prezioso per tante partite e anche Mertens ma essere ancora lì davanti va bene. Gattuso ha fatto bene, ha rigenerato il gruppo dopo un momento difficile. Sta attraversando un periodo delicato ma con tutti i problemi non ha fatto malissimo".

C'è una squadra che sta osservando in maniera particolare in Serie A?

"Dopo un girone non ce ne sono più sorprese. Una squadra che mi ha entusiasmato è il Benevento. Non mi aspettavo potesse essere quasi salvo a questo punto. Altrimenti il Sassuolo, che può fare ancora meglio".