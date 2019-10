TMW RADIO - Sconcerti: "ADL, frasi ok. Atalanta, con la Lazio è decisiva"

Per parlare del prossimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Sullo sfogo di Adl

"Se un presidente ritiene che ci siano le possibilità di intervenire sulla squadra, deve farlo. Leggendole, non mi sono sembrate frasi inappropriate. Doveva essere duro, forse. Nella sostanza credo che abbia ragione, sono cose condivisibili e non trovo nulla di sbagliato".

Sull'Inter

"Difficile che possa rischiare con il Sassuolo, nonostante lo stop anche di Sensi. Il gioco di De Zerbi è aperto, si adatta al gioco dell'Inter. Non credo che possa perdere punti. Se lo facesse, sarebbe una sorpresa".

Su Lazio-Atalanta

"E' più decisiva per l'Atalanta. Se vuoi tenere il campionato che vuoi fare, non devi perdere mai. La Lazio ha tempo per riprendersi. L'Atalanta vuole vincere e non può permettersi passi falsi".

Sul Milan

"Piatek? Se ci sono due allenatori su due che arrivano alla stessa conclusione, conta poco la nostra opinione. Per me è un ottimo giocatore, ma non si può andare contro l'evidenza. Se rimane fuori è perché non lo vede bene ora. L'esclusione di Bennacer è importante. Ricominciare da Biglia è una bocciatura del mercato".