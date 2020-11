tmw radio Sconcerti: "Bastoni è un predestinato. Mancini? Lo vedrei bene alla Roma"

Per parlare di Nazionale e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Nazionale, Caputo può essere l'attaccante più giusto?

"Che sia generalmente giusto è vero, ma il fallimento sia di Immobile che di Belotti, che non giocano male ma non riescono mai a entrare nella partita, vuol dire che c'è un problema. Il problema dell'attacco è che si tira da fuori area ma da dentro si hanno difficoltà".

Manca davvero uno stile Vieri?

"Ad oggi è stata creata una personalità insufficiente. Veniamo da confronti di cui solo pochi importanti. Tiriamo poco in porta e portiamo anche meno giocatori vicino l'area di rigore. Tra Verratti e Locatelli abbiamo visto qual è la differenza in termini di gioco. Il nostro meglio lo stiamo già dando, ci vorrebbe un giocatore sopra tutti gli altri in modo netto, ma quello lo abbiamo a tratti e con avversari che ci sono inferiori".

E cosa le piace inoltre di questa Nazionale?

"Mi piace anche Vialli, credo che sta portando un grande esempio ai giocatori. Mentre Mancini è più silenzioso. Vialli è stato un fuoriclasse bambino, che ha avuto sempre un rapporto speciale col pallone".

Un pensiero su Bastoni:

"E' un predestinato, ha tutto. Tra dieci anni lo troveremo ancora in Nazionale. E' un gran giocatore. Rispetto a Maldini è un gradino sotto, ma sa fare tutto. Mi impressiona la tranquillità con cui ferma l'avversario e parte. Ha piedi molto buoni per impostare, non si limita mai al solo recupero del pallone. E' un giocatore moderno".

Mancini dove lo vedrebbe bene dopo la Nazionale?

"Sarebbe ideale per la Roma. E' una società già importante, ben allenata da Fonseca, oppure servirebbe una società in crescita come la Fiorentina. Se fossi in certi club, lo andrei a cercare subito dopo gli Europei".