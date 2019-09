TMW RADIO - Sconcerti: "Fiorentina, Montella triste. Piatek va aspettato"

Mario Sconcerti ha commentato così i maggiori temi d'attualità durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sulla Nazionale

"Seguono molto i giocatori Mancini. E' la sua squadra. Fa giocare meglio la Nazionale che tante altre sue squadre. Non ricordo un'Inter così brillante.E' una squadra rivoltata in poco tempo. Sembra una squadra di club. Credo che giocheremo sempre così. In questo momento non ci sono grandi Nazionali ma grandi movimenti. Oltre a Spagna e qualche bagliore dell'Olanda, i grandi stranieri hanno danneggiato le qualità delle Nazionali. Chi troverà per primo la squadra, diventa il padrone del banco".

Sulla Fiorentina

"Meglio giocare contro la Juve che con altre. La squadra e la gente darà tutto. Il meglio forse non basterà, ma vedremo. Purtroppo la Fiorentina ci arriva male a questa sfida e non da squadra. La società ha tenuto Montella soprattutto per motivi economici. E' un Montella triste, non sicuro di sè".

Su Piatek

"E' un giocatore che va aspettato. E' un grande attaccante, che ha bisogno della squadra. Nel momento in cui gli dà l'appoggio giusto, tornerà ad essere se stesso. Il problema è che il Milan ha il solo Piatek. Capitava anche a Batistuta. Serve stimolarli".

Sul Milan

"Giampaolo si è un pò impantanato in questa storia degli schemi e del trequartista. Rebic è un bel giocatore, ma è un'ala. E Piatek non ha sostituti veri".

Sulla Roma

"Ha tanta qualità, ma una fase difensiva complessa. Va bene pressare alti, ma solo quando hai palla tu. Poi rischi di essere in inferiorità numerica. Difficile attaccare e difendere in dieci, duri poco".