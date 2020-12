tmw radio Sconcerti: "Gomez-Atalanta? Non credevo potesse finire così. Juve, sorteggio ok"

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Un commento dei sorteggi Champions:

"Alla Juve è andata bene, il Porto forse era la più facile. Non è andata benissimo a Lazio e Atalanta. La cosa peggiore è il Bayern per la lazio, l'Atalanta qualche chance ce l'ha. Sono grandi partite e questo è stimolante, se la devono giocare in maniera tranquilla. Ad esempio la Lazio: se esci, esci con la migliore, se vinci, lo fai contro la migliore. Il Real invece ora è una squadra affrontabile, anche se ha grandi nomi".

Atalanta, c'è stato lo sfogo di Gomez. Siamo alla fine di questa bella favola?

"Quella di Gomez sì. Sia le parole di Gasperini che la risposta del giocatore fanno capire che per le trattative lo spazio non c'è. E' quasi incredibile come finisca la storia tra il miglior allenatore e il miglior giocatore. Non avrei mai pensato che finisse così. Le ripercussioni ci saranno per forza, ma non so di che tipo. C'è una situazione compromessa, questo è certo. Gasperini ha fatto capire che alcuni giocatori hanno interpretato quest'avventura dell'Atalanta ad alto livello come una loro prerogativa e si sono staccati dalla disciplina del tecnico. Tutto è iniziato con il rifiuto di Gomez di cambiare ruolo durante la partita e negli spogliatoi c'è stato il patatrac".

Milan che acciuffa il pari con carattere con il Parma. La forza è il gruppo?

"Non ha giocato bene, l'aveva persa. Non ho visto un Milan di grande carattere invece. E' bene che Ibra torni il prima possibile, molti stanno perdendo pezzi. Ieri Hauge, Diaz, Leao non si sono visti. E' mancata l'improvvisazione, il Milan poteva vincerla con tiri da lontano, che sono fuori dalla qualità di gioco. Ieri ha fatto vedere che mancano soluzioni alternative in attacco. E' meglio che torni presto Ibra, altrimenti è una squadra cieca lì davanti".

Paura in casa Genoa, sempre più in basso:

"E' da tanto che non ha un presidente all'altezza della sua storia. E' un po' confusionaria come gestione,. Il pericolo della B c'è per Genoa, Fiorentina, Spezia, Crotone, mento per il Torino, che credo abbia più armi, vedi Belotti. Con la Juve non c'è stata partita per il Genoa. In questo momento la classifica risponde all'impressione che da la squadra".

Inter, Conte ha cominciato a far vedere un piano B?

"Lo schema è lo stesso, non ha mai giocato con il 3-5-2. Se lo giochi con Hakimi e Perisic è un fatto, se lo giochi con Darmian e Young è ben diverso. Ieri è stata un'Inter diversa, ma è stata una fase della partita".

Il Verona di Juric invece piace sempre di più:

"E' uno dei migliori tecnici in Italia. Bisogna vedere se è adatto per una big. Mi piace l'organizzazione di gioco che da alla sua squadra. I giocatori che vanno via da Verona non stanno riempiendo gli occhi, vuol dire che ha fatto dei miracoli".