tmwradio Sconcerti: "Haaland finalizzatore straordinario da 30 gol a stagione"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto durante il pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, per parlare dei temi di giornata.

E' ripresa la Bundesliga e Haaland di nuovo a segno:

"Alla sua età Ronaldo non faceva questi gol, ma giocava anche esterno. E' un giocatore che ha bisogno della squadra. E' un finalizzatore straordinario ma partecipa poco al gioco".

Può arrivare ai livelli di Ronaldo?

"E' un giocatore diverso. Ma fa davvero tanti gol e potrebbe arrivare ai suoi numeri. Per me può far quasi 30 gol a stagione. E' il primo dopo tanti anni che segna così tanto".

Sarri farebbe crescere Haaland?

"Ha fatto crescere Higuain, non vedo perché non dovrebbe farlo con Haaland. Sarebbe entrato come ragazzo in questa Juve, avrebbe dovuto dimostrare il suo valore".

Si punta poco sui giovani in Italia?

"La Fiorentina ha Cutrone e Vlahovic, ma anche il Milan ha giovani. Chi deve vincere non può appoggiarsi troppo sui giovani, neanche l'Atalanta lo fa".

Riparte anche la Premier. Che effetto le ha fatto rivedere la Bundesliga?

"Non ho visto un grandissimo agonismo, cosa che vedevo prima. Mi sembra che sia andata meglio di quello che pensavo. Ho visto un calcio abbastanza frenato, ma mi aspettavo peggio. E ho visto che ci sono stati diversi infortuni".

L'assenza del pubblico ha creato un po' di malumori:

"Il calcio non è uno sport, è uno spettacolo, che ha bisogno del pubblico. Ma dire fermati tutti perché va visto ce ne passa. Non è una scelta ora, ma una necessità".