tmwradio Sconcerti: "Ho rivisto una bella Lazio. Passi avanti per la Juventus"

A parlare delle italiane in Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Inzaghi e Pirlo, che esordio in Champions:

"La Lazio ha giocato molto bene, meglio della Juve e aveva anche un avversario superiore. Sono rimasto impressionato da Haaland, ma ho rivisto la Lazio bella, quando tutti sono sul pezzo. E' una squadra europea. La Juve l'ho vista meglio, ma in riferimento agli ultimi nove anni l'ho vista a sprazzi. Ci sono dei passi avanti rispetto alle ultime prestazioni, ma la Dinamo non ha mai tirato in porta e pensava solo di non prenderle. Ho visto più ordine e sacrificio, ma è solo un passo avanti".

Passi in avanti per Chiesa:

"Non è uno che ha continuità nel gioco. Dentro le 2-3 cose decisive dalla partita però lui c'è sempre. Non ha la classe di Dybala o la qualità di Douglas Costa, ma è uno che devi avere perché con la sua esplosività può decidere la partita. E' una lampadina che si accende e spegne".

Inter oggi in campo in Champions con Eriksen:

"Sarà una partita aperta. Quando gioca l'Inter, la partita dipende sempre dai nerazzurri e poco dagli avversari. Conte deve trovare ancora un equilibrio. Hakimi è un grande giocatore ma è troppo sbilanciato in avanti. In Italia l'Inter ha troppo più degli altri".

In campo anche l'Atalanta:

"Gasperini parla poco con i suoi giocatori, non li stressa se non sul campo, non anche fuori come Conte. Non conosco il livello dei danesi, ma credo che sia basso e quindi l'Atalanta deve vincere".