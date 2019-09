TMW RADIO - Sconcerti: "Ho visto l'Inter degli anni scorsi"

Per parlare delle italiane in Champions è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti.

Sull'Inter

"Ho visto la stessa di sabato, ma l'avversario era diverso. Non cambia ritmo, rimane la squadra degli altri anni. E' un qualcosa di strano, un sortilegio. Sono cambiati allenatori importanti e questa squadra non riesce a fare l'ultimo salto. Vedremo se cambierà qualcosa Conte. In testa in classifica? Più merito del calendario. Non vedo il gioco e la mano di Conte. Lukaku deve entrare più in partita".

Sul Napoli

"E' un gran bella squadra, è più equilibrata rispetto all'inizio. Si temevano molto, poi il Napoli è uscito quando sembrava potesse uscire il Liverpool. Se fosse finita solo con il rigore, sarebbe stato un risultato largo. Il secondo gol ha dimostrato la netta superiorità del Napoli. Il Liverpool conferma che fuori casa in Champions ha problemi. E' una squadra completa".

Su Llorente

"E' un giocatore prezioso, che sa cambiare le partite".

Su Sarri

"Non è nella sua forma ideale al momento. E' lui ad essere bloccato dalla pressione, anche quando parla con la stampa. Sarà una partita bella quella con l'Atletico, anche Simeone non è in grande forma. Ha perso dei titolari e fa fatica a sostituirli".